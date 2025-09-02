◇インターリーグパドレス―オリオールズ（2025年9月1日サンディエゴ）パドレスのジェーソン・アダム投手（34）が1日（日本時間2日）、本拠でのオリオールズ戦で7回途中に左足を痛め、負傷交代した。6回途中から3番手でマウンドに上がったアダムは、イニングをまたいだ3―3の7回も続投。1死一塁でオリオールズ・ヘンダーソンの放ったゴロに反応し、マウンド上で体勢を切り替えようとしたが、その際に左足を痛めた。そ