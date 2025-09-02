ゴディバ ジャパンは、2025年9月10日（水）より「ゴディバ ブラックキャット コレクション」を全国のゴディバショップやGODIVA café、オンラインショップにて期間限定で販売します。今年は画家・田中健太郎氏による黒ネコの描き下ろしデザインを採用し、さらにサンリオの人気キャラクター「クロミ」が黒ネコ姿で特別参加♪遊び心と上質さが融合した大人かわいいラインナップで、ハロウィンシーズンを華やかに彩り