2025年8月30日に撮影された氷山「A23a」（中央）の衛星画像（ロシアの北極・南極学術調査研究所提供・共同）【ハバロフスク共同】ロシアの北極・南極学術調査研究所は1日、南大西洋のサウスジョージア島沖を漂流する世界最大の氷山「A23a」の面積が9月初めまでに、6月初めの2730平方キロから36％縮小し、約1750平方キロになったと発表した。面積約2200平方キロの東京都より小さくなった。3カ月間にA23aから大きな三つの氷塊が分