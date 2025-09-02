“ポーン”と脱力ぎみに放たれた左の蹴りに、2〜3秒遅れて突如、“くの字”で悶絶ダウン。直後、容赦ないヒザの追撃で圧巻のKO劇に会場は騒然となった。【映像】時間差で“悶絶”の衝撃KO8月30日、後楽園ホールで開催された「RISE191」。戸田龍将（フリー）と加古大晴（team Bonds）の一戦は、開始40秒での“見た目以上に遅れて効く大ダメージ”をきっかけに衝撃のKO決着。戸田が三日月蹴りで時間差ダウンを奪うと、そのまま左