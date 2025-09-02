気象台は、午前10時14分に、洪水警報を鹿角市、潟上市、八郎潟町、井川町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・鹿角市、潟上市、八郎潟町、井川町に発表 2日10:14時点秋田県では、3日昼前まで土砂災害に、2日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水2日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量50mmピ