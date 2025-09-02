ETVOSから、肌をいたわりながら美しく仕上げる新作ベースメイクが登場！数量限定のマカロンピンク・イエローのトリートメントベースをはじめ、美容液ファンデーションやリキッドコンシーラー、ラスターライラックのパウダーまで全ラインナップが揃いました♡肌に溶け込むツヤ感とハリ感で、自然な美しさを演出。お湯と石けんで落とせるミネラル処方で敏感肌も安心です