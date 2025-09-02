サンマルクカフェから、この秋にぴったりな贅沢なスイーツセットが登場しました。「プレミアムチョコクロ 富良野メロン」と、長年愛され続けている「チョコクロ」を一度に楽しめる食べくらべセットです。富良野メロンの甘く爽やかな香りと、チョコクロの濃厚な味わいを食べ比べできるなんて、ちょっと特別なカフェタイムになりそう♡ 期間限定なので、この機会をお見逃しなく。 プレミアムな富良野メロンの味わい