私は40代のサユリです。中学1年生の娘コマチが先日、「ブラが欲しい」と言い出しました。しかしまだ早いと思って軽く受け流すと、泣きながら部屋に閉じこもってしまったのです。すると数日後、スーパーで会ったルカちゃんのお母さんから、「コマチちゃんが困っているからブラを買ってあげて」と忠告されました。ママ友に指摘されるなんて恥ずかしい……！私は翌日、さっそくコマチをショッピングモールの下着売り場に連れてきた