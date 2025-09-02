８月最終週の２６日〜３１日、４勝２敗と勝ち越した阪神タイガースはマジックを７に減らしました。これで、１２カード連続で負け越しなし。“Ｘデー”が迫っています（９月１日時点）。攻守ともに良かった８月２６日のＤｅＮＡ戦の９回、ショート＆レフトを固定しない理由など、矢野燿大さんに解説していただきました。【石井大智投手】土壇場の逆転弾からの登板「気持ちも準備も１００％はできない状態」８月２６日（火）の