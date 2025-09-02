☆広島―ＤｅＮＡ（１８：００・マツダスタジアム）広島＝床田、ＤｅＮＡ＝ケイ広島は２日、床田がＤｅＮＡ戦に先発する。現在は９勝を挙げている床田だが２３、２４年ともに１１勝。２５年も１０勝に到達すれば３年連続の２ケタ勝利となる。球団で３年以上２ケタ勝利を挙げた投手は１７〜１９年に３年連続の大瀬良大地以来６年ぶり。広島で３年以上連続で２ケタ勝利を挙げた勝利は次の通り。投手＝年数（期間）