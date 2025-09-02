タレントの岡田結実（25）が2日までに自身のインスタグラムを更新。母でタレントの岡田祐佳（53）とのツーショットを披露した。結実は「最近の美容と食」として、行きつけのサロンや使用している美容液、鍼灸院、レストランなどを紹介。その中で「3.4枚目は、ままとかき氷食べに行った」と明かし、かき氷を前に母との自撮りショットを公開。「とらやあんスタンドずっと行ってみたかったから嬉しかったし、語り尽くしたよね」