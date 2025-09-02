仏G2ギヨームドルナノ賞を制したアロヒアリイ（牡3＝田中博）の凱旋門賞（10月5日、パリロンシャン）参戦が正式決定した。田中博師は「前走の疲れがあったので様子を見ていたが、向こうのスタッフと話をして大丈夫そうだったので」とコメント。「もともと適性があると思って連れて行っていたので、前走はイメージ通りの走りだった。ただ、今度の舞台はロンシャン。そこにフィットするようにつくっていきたい」と日本馬初の偉業