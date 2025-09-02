坂出海上保安署 2日午前5時半過ぎ、香川県坂出市番の州沖の海上で、坂出市の男性(58)が航行していたプレジャーボートが突然、動かなくなりました。 男性から118番通報を受けた坂出海上保安署がその後、曳航救助しました。 男性にけがはなく、油の流出もありませんでした。坂出海上保安署が事故の原因を調べています。