阪神のニック・ネルソンが４日・中日戦（バンテリン）で１軍初先発することが濃厚となった。８月２０日にウエスタン・ソフトバンク戦（筑後）で来日初先発し、３回２／３を２安打１失点。４四死球と制球に苦しみながらも最少失点でしのぎ、「きれいなマウンドで少し緊張したよ」と話していた。その後、同２８日に１軍に再昇格し、２９日・巨人戦では中継ぎで１回１安打無失点に抑えていた。