中国で行われる抗日戦争勝利記念の軍事パレードに出席する北朝鮮の金正恩総書記が専用列車で中国に入りました。専用列車とみられる列車をJNNのカメラが捉えました。「瀋陽市内を通過しています」日本時間の午前7時すぎ、中国東北部の遼寧省・瀋陽でJNNが撮影した映像です。現場では、緑色の車体に黄色のラインが入った特徴的なデザインが確認できました。朝鮮労働党の機関紙「労働新聞」は金総書記が明け方に国境を越えたと伝えて