音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」のボーカル詩羽（24）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。プライベートを盗撮され、不快感をあらわにした。詩羽は「奥平と水族館行ってきた」と、かねて親交のある俳優の奥平大兼（21）と訪れたという水族館で撮した写真をアップした。続く投稿では「盗撮してる人たち、バレてますからねほまに迷惑で〜す!!」とピシャリ。「腐るほど言い続けていますが友達です」と奥平との関係を説明した。