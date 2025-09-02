SING LIKE TALKINGの佐藤竹善（62）が2日、インスタグラムを更新。6月5日に61歳で亡くなった、メンバーでギタリストの西村智彦さんのお別れ会を東京・CLUB QUATTROで開いたことを報告した。佐藤はギター5本と写真を並べた前に、花が多数、手向けられた祭壇の写真を投稿。「とても暖かいお別れ会でした。関係者のみなさま、ファンクラブのみなさま、そして全国から想いを寄せてくれたすべてのみなさま、智彦は最高の幸せものです。