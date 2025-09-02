アクサスホールディングスが続伸している。午前９時ごろ、子会社アクサスが保有する香川県土庄町の土地売却に伴い、固定資産売却益３億８００万円を２６年８月期に特別利益として計上すると発表したことが好材料視されている。なお、通期業績への影響は他の要素も含めて精査中としている。 出所：MINKABU PRESS