三越伊勢丹ホールディングスが続伸している。１日の取引終了後に発表した８月度の売上速報で、国内百貨店事業の売上高が前年同月比０．７％増と６カ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感されている。このほか、百貨店事業の合計売上高が同６．９％増となったＪ．フロントリテイリングや、国内百貨店売上高が同６．６％増となった高島屋、百貨店事業の全店売上高が同５．０％増となったエイチ・ツー・オー