北海道電力が上値指向を鮮明とし、一時５５円高の１２０６円まで上値を伸ばす場面があった。半導体製造企業ラピダスが北海道・千歳市に最先端半導体の量産を目指す巨大工場を建設しており、２０２７年の量産開始を目指しているが、北海電はその関連有力株として注目度が高い。また、同社は２６年３月期の営業利益が前期比３割減見通しと低調ながら、８月８日に開示された２５年４～６月期の同利益は前年同期比２７％増の４