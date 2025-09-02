ＭＩＴホールディングスが急反発している。１日の取引終了後に２５年１１月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年１１月３０日時点で３単元（３００株）以上を保有する株主を対象に、一律でＱＵＯカード５０００円分を進呈する。 出所：MINKABU PRESS