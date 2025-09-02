2025年8月31日、韓国メディア・韓国経済によると、米国政府はサムスン電子とSKハイニックスに対し、中国工場への米国産装備の搬入を許可しない方針だ。米商務省産業安全保障局（BIS）が先ごろ、「認証エンドユーザー（VEU）」」リストからサムスン半導体有限公司、SKハイニックス半導体有限公司とSKハイニックスが買収したインテル半導体有限公司など3社を除外すると明らかにした。VEUは、米国政府が信頼する企業に限り、別途の許