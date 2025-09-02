やなぎ社会福祉士事務所は9月11日13〜14時に、「みんなで助け合いシニアライフの終活出前講座」を「喫茶 あ花音」（埼玉県比企郡小川町）にて開催する。参加費は1000円。●高齢者が集う地域の安心拠点として開放同事務所が運営する古民家カフェ「はこや」（埼玉県比企郡小川町）では、連日高齢者が集まる交流拠点となっており、食事やお茶を通じた交流に加えて顔を合わせることでの見守りや安否確認、終活や生活相談など幅広い