ジャパンエンジンコーポレーションが反発している。同社は１日、アンモニアを燃料とする純国産エンジンの商用機が世界に先駆けて完成したと発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 このエンジンは、新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の「グリーンイノベーション基金事業／次世代船舶の開発」プロジェクトにおいて開発を進めてきたもの。１０月にジャパンマリン