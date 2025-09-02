凄い試合だったね。ベルマーレ対ガンバ。点の取り合いを制したのはガンバで、１−３で迎えた後半に一挙４得点。最終的には５−４のスコアで壮絶な打ち合いを制した。ベルマーレは、前半終了間際の舘の退場が痛かった。守備でかなり効いていたからね。レッドカードを出されたファウルは、ちょっともったいなかったかな。一方のガンバは、後半のスタートから途中出場した宇佐美が良かった。彼が入って雰囲気は変わったし、効果的