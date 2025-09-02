ｒａｋｕｍｏは急反騰し、年初来高値を更新している。同社は１日の取引終了後、米アブポイント＜AVPT＞子会社のＡｖｅＰｏｉｎｔＪａｐａｎと業務提携を締結したと発表しており、業績の押し上げ効果を期待する買いが流入している。米マイクロソフト＜MSFT＞と強固なパートナーシップを持つアブポイントの日本法人との提携により、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ３６５に、グループウェアＳａａＳの「ｒａｋｕｍｏ」シ