午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２３２、値下がり銘柄数は３２２、変わらずは６１銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に石油・石炭、ガラス・土石、鉄鋼、海運、卸売、ゴム製品など。値下がりで目立つのは陸運、倉庫・運輸など。 出所：MINKABU PRESS