エーアイは反発し、２月６日につけた年初来高値にツラ合わせした。同社は１日の取引終了後、ＡＩ音声合成エンジン「ＡＩＴａｌｋ」について、全国自治体における防災行政無線への累計導入件数が３月末時点で全体の半数を超える９５７件になった発表しており、好感した買いが入っている。自治体では災害時に職員自身も避難が必要であることや職員の声質にばらつきがあることを背景に、防災行政無線を人に依存しない音声合成