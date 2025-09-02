宮城県教育委員会は１日、女子生徒にセクハラ行為を行ったとして、仙台地区（仙台市と周辺１３市町村）の県立高校の男性教員（５９）を懲戒免職にしたと発表した。発表によると、男性教員は７月９日、校内で女子生徒と２人きりで会話している時に生徒の右腕にキスした。また同日、屋外でも同じ生徒の服の中に手を入れ、背中とわきを直接触ったという。県教委の調査に対し、男性教員は、キスした点については「会話の過程で」