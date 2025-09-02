【女子ボートレーサー・インタビュー寺田空詩（２１＝山口）前編】――ボートレーサーを目指したきっかけは寺田高校１年生くらいに徳山でペアボートに乗ったのがきっかけです。それが１２９期の応募締め切りの直前でカッコいいなと思って応募しました。――すぐに受験寺田とりあえず受けてみようという気持ちで受けました。勉強はあまりしなかったけど、体力があまりなかったのでトレーニングは頑張りました。父と一