北海道・美唄市の道央自動車道（札幌方面）で2025年9月1日、乗用車とクマが衝突する事故がありました。1日午後11時35分ごろ、乗用車を運転していた30代男性から「動物とぶつかってしまった」と警察に通報がありました。通報を受け、警察官が現場を確認したところ、クマ1頭が死んでいたということです。クマの体長は約1.7メートルで、性別はわかっていません。警察によりますと、30代男性にけがはありませんでしたが、乗用車