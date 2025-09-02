全米オープンテニスの4大大会・全米オープンは1日（日本時間2日）、女子シングルス4回戦が行われ、世界ランキング24位の大坂なおみが同3位のココ・ガウフ（米国）に6-3、6-2のストレート勝ちを収めた。2018年、20年の2度女王に輝いている大坂は、第1セットでいきなりブレーク。その後も強さを見せつけ、注目された対決でガウフに完勝した。勝利の瞬間は笑顔。観客の拍手にラケットを掲げて応じた。大会公式YouTubeで公開され