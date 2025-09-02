女優吉高由里子（37）が2日、X（旧ツイッター）を更新。近日中に報告があることをつづった。吉高は「はろはろ9月ーー皆様、特別な夏休みは過ごせましたか？夏が終わる寂しさが見当たらないくらいまだまだ元気な夏日が続いておりますな」と書き出した。そして「最近の私はと言いますと、暫く離れていた台本と睨めっこする作業をしております」と新たな作品に取り組んでいることを明かした。さらに「この作品とは別になりますが