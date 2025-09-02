NTT都市開発が進めていた表参道沿いの複合施設「原宿クエスト」（東京都渋谷区神宮前）建て替え工事が完成し、9月11日に隣接地から移転するスポーツ用品大手のナイキが国内最大規模の旗艦店をオープンする。店舗は全10店で、順次開業する予定。【こちらも】NTT都市開発、複合商業施設「原宿クエスト」建て替えに着工2025年春完成原宿クエストは鉄骨地下2階、地上6階建て高層棟、鉄筋コンクリート平屋建ての低層棟で構成され