ホットペッパーグルメ外食総研が7月の外食市場規模を発表。喫茶店・カフェなどの軽食主体が好調だったこともあり、外食市場規模は4カ月連続で前年同月を上回ったことが分かった。【前月は】6月の外食市場規模は2876億円、軽食業態が好調で前年比プラス続く■外食市場は4カ月連続で前年上回る1日、ホットペッパーグルメ外食総研が7月の外食市場調査を発表した。外食市場規模は前年同月比96億円増の3,011億円となり、4カ月連続で