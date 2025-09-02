人気刑事ドラマ「太陽にほえろ！」の山さん役などで知られた俳優の露口茂（つゆぐち・しげる）さんが4月28日、老衰のため死去していたことが2日、分かった。93歳。松山市出身。1955年に俳優座研究所に入所。田中邦衛さん、山本學さんらと同期だった。72年に放送を開始した「太陽にほえろ！」が代表作で、山村精一警部補を演じた。物静かで冷静沈着なベテラン刑事という役どころ。巧みな取り調べから、容疑者の自供を引き出す“