露口茂さん刑事ドラマ「太陽にほえろ！」の「山さん」役で知られた俳優の露口茂（つゆぐち・しげる）さんが4月28日、老衰のため東京都の自宅で死去したことが2日分かった。93歳。松山市出身。葬儀は近親者で行った。愛媛大を中退して上京。俳優座養成所を卒業後、1964年の今村昌平監督の映画「赤い殺意」で注目された。72年放送開始の日本テレビ系「太陽にほえろ！」で、ベテランの山村刑事役を好演。86年に「殉職」するまで