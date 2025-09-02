気象台は、午前9時56分に、洪水警報を秋田市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・秋田市に発表 2日09:56時点秋田県では、3日昼前まで土砂災害に、2日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水2日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量50mmピーク時間2日夜のはじめ頃□洪水警報【発表】2日夜遅く