とちぎテレビ 下野市の選挙管理委員会は１日、２０２６年８月５日の任期満了に伴って行われる市長選挙について、７月５日に告示、１２日に投開票とする日程を決めました。 市議会議員選挙は４月１９日に告示、２６日に投開票となります。 また、那須町の選挙管理委員会は２０２６年４月６日の任期満了に伴って行われる町長選挙について３月１７日に告示、２２日に投開票とする日程を決めました。