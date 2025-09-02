リオネル・メッシやルイス・スアレスらスター選手が所属するMLSのインテル・マイアミ。8月31日に行われたシアトル・サウンダースとのリーグカップ決勝に0-3で敗れて、優勝を逃すことになった。この試合では両チームの選手が激しくもみ合う乱闘沙汰が勃発。『BBC』などによれば、スアレスは乱闘後に相手スタッフに対して唾を吐きかけた疑いがかけられているという。38歳の元ウルグアイ代表FWスアレスは、リヴァプールやバルセロナで