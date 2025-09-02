大雨により土砂災害のおそれがあるとして、県内の自治体では避難情報を発令しています。五城目町の内川地区には河川が氾濫したとして緊急安全確保が出されています。五城目町は内川地区で河川が氾濫したとして、警戒レベル5の緊急安全確保を出しました。緊急安全確保が出されたのは五城目町内川地区の164世帯335人です。五城目町は6つの地域に土砂災害や河川反氾濫のおそれがあるとして、あわせて1,252世帯2,661人に警戒レベル4の