人気テレビドラマ「太陽にほえろ！」の山村刑事役で知られる俳優の露口茂（つゆぐち・しげる）さんが死去したことが2日、分かった。93歳だった。松山市出身の露口さんは、1955年に劇団俳優座演劇研究所付属俳優養成所に入所。故・田中邦衛さんらと同期だった。59年に「逃亡者」で映画デビュー。舞台を中心に活動しながら山田洋次監督の「霧の旗」など映画でも存在感を示した。69年にはドラマ「水戸黄門」第一部に出演。故・東