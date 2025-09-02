秋田県は、五城目町の内川地区に警戒レベルのうち最も高いレベル5の「緊急安全確保」を発令しました。【映像】秋田・五城目町内川地区に「緊急安全確保」秋田県は午前9時15分、五城目町内川地区の164世帯335人を対象に、緊急安全確保を発令しました。大雨による災害の危険度が急激に高まっています。命の危険が迫っているため、ただちに身の安全を確保してください。（ANNニュース）