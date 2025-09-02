気象台は、午前9時46分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を函館市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を福島町に発表しました。さらに洪水警報を松前町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・函館市に発表 2日09:46時点渡島地方では、2日夜のはじめ頃まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■函館市□大雨警報【発表】・土砂災害2日夜のはじめ頃に