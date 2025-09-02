BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が1日、プライバシーを侵害するファンに警告した。最近、ソウル市内の一戸建て自宅に無断で侵入するファンが相次ぎ、警察が現行犯逮捕に至るケースが続いた。JUNG KOOKは、28歳の誕生日記念に実施したライブ放送で「私は家で防犯カメラをすべて見ている」と無断侵入者に警告した。先月30日午後11時20分頃、40代女性が駐車場に無断侵入しようとしたが、警備員に発覚して現行犯で逮捕された事件が発生し