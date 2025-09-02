スカウトから女性を紹介してもらった見返りに金を渡したとして、風俗店の経営者と従業員が逮捕されました。 風営法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本市中央区中央街の風俗店経営、鈴木俊介容疑者（51）と、従業員の橋本康広容疑者（52）です。 警察によりますと鈴木容疑者らは今年7月、店で働く女性を紹介された謝礼、いわゆる「スカウトバック」として、現金をスカウトに渡した疑いがもたれています。 警察は昨日9月1日、店舗