刑事ドラマ「太陽にほえろ！」の“山さん”こと山村刑事役で人気を集めた俳優露口茂（つゆぐち・しげる）さんが4月28日、老衰のため死去していたことが2日、明らかになった。93歳。スタジオジブリの映画「耳をすませば」でバロン役の声を務めるなど、個性派俳優として幅広いジャンルで活躍した。◇◇◇ドラマ「太陽にほえろ」に出演した主な俳優の近況（俳優名、役名（愛称）、近況など）◆石原裕次郎藤堂俊介（ボス）87