¡ÚÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹ ¿å¸¶ÀéÄá ¥á¥¤¥É¥Ó¥­¥Ëde¤ª¤½¤¦¤¸¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û È¯ÇäÆü¡§8·îº¢ ²Á³Ê¡§28,600±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§25,312±ß ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥³¥È¥Ö¥­¥ä¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹ ¿å¸¶ÀéÄá ¥á¥¤¥É¥Ó¥­¥Ëde¤ª¤½¤¦¤¸¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï11%¥ª¥Õ¤Î25,312±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ