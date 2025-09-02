佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の2日の天気をお伝えします。「天気図」 北海道付近にある低気圧から日本海上に寒冷前線が伸びています。この前線に伴う雨雲がかかるところがありそうです。 「天気の予想」 雲が広がりやすく、変わりやすい天気でしょう。雨マークのないところも急に雷を伴う強い雨が降る恐れがあります。落雷や竜巻などの突風、急な強い雨にご注意ください。 「洗濯