岡山東警察署 岡山市の国道で酒気帯びで軽自動車を運転し追突事故を起こしたとして、兵庫県姫路市のパート店員の男(30)が1日、現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は1日午後4時ごろ、岡山市東区金田の国道で酒気帯びで軽自動車を運転し、前を走っていた車にぶつかった疑いが持たれています。車を運転していた岡山市の男性にけがはありませんでした。通報を受けて駆け付けた警察官が男の事情聴取をした際、酒